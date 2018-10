5 Ottobre 2018

Autorizzazioni FER, modulistica per la voltura in Lombardia

(Redazione Nextville)

La Regione approva la modulistica per voltura della titolarità dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Predisposto anche un applicativo informatico.

La modulistica è stata approvata con il Decreto dirigenziale 2 ottobre 2018, n. 13953 ed è valida per presentare le istanze di voltura delle titolarità sia dell'Autorizzazione unica (AU), che della Procedura abilitativa semplificata (PAS).

Per l'invio della documentazione è stato predisposto l'applicativo informatico denominato FERVOLT, che si trova nella piattaforma regionale MUTA-FER.

A partire dall'8 ottobre 2018, i soggetti che vogliono effettuare una voltura dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio del proprio impianto a fonte rinnovabile devono trasmettere la documentazione approvata dal decreto solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicativo sopra richiamato.

Per visionare la modulistica e per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare i Riferimenti in basso.