7 Novembre 2018

Bacino padano, al via campagna su corretto utilizzo biomassa

(Redazione Nextville)

"Brucia bene la legna, non bruciarti la salute" il titolo della campagna informativa del progetto europeo PREPAIR, per sensibilizzare i cittadini sul tema della corretta combustione delle biomasse legnose.

Grazie alla campagna sono stati realizzati un video informativo e una brochure, di circa 20 pagine, focalizzati sull’utilizzo della legna come combustibile e sulle strategie per ridurre l'inquinamento da legna. La brochure verrà distribuita nella versione cartacea in occasione di convegni e incontri pubblici relativi al progetto PREPAIR sul territorio del bacino padano, mentre la versione digitale è disponibile sul sito www.lifeprepair.eu). Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Trento sono alcuni dei 18 partner nazionali e internazionali coinvolti nel progetto.

Sono poche, ma importantissime, le regole da seguire per una corretta combustione: il caricamento del combustibile giusto, l'accensione dall'alto con micce ecologiche, la combustione con presa d'aria completamente aperta, installazione, pulizia e manutenzione corretta dell'impianto.

Nella brochure viene ribadito che una cattiva combustione del legno produce polveri sottili e sostanze tossiche, come il benzopirene, contribuendo in maniera determinante all’inquinamento atmosferico. Situazione che si aggrava nei mesi più freddi dell’anno, quando in pianura padana le sostanze inquinanti permangono negli strati più bassi dell'atmosfera, a causa del fenomeno di "inversione termica".

In molte regioni italiane, più del 90% del PM10 generato dal settore del riscaldamento domestico deriva da piccoli apparecchi a legna come caminetti e stufe. Durante la combustione della legna vengono emessi, per unità di energia prodotta, inquinanti in quantità dalle 10 alle 100 volte superiori a quelle degli apparecchi a gas.