11 Gennaio 2019

Basilicata, proroga e modifiche a bando impianti pubblici da FER

(Redazione Nextville)

La Regione ha modificato e contestualmente prorogato il bando regionale che finanzia l'acquisto e la messa in opera di impianti pubblici da fonti rinnovabili (biomassa, eolico e solare).

Possono presentare domanda di contributo i Comuni (singoli o associati), gli Enti gestori di aree protette e il Consorzio di bonifica.



Il bando finanzia il 100% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle seguenti tipologie impiantistiche:



• Eolico inferiore a 200 kW (numero massimo di 2 aerogeneratori);



• Fotovoltaico e solare termico fino a 1 MW (solo impianti integrati o semi integrati su edifici di cui venga dimostrata la proprietà pubblica);



• Biomassa fino a 1 MW (alimentazione impianto con materiali di scarto delle produzioni agricole e forestali reperibili nel raggio di 70 km dall'impianto).



Sono ammessi interventi con importi (iva inclusa) da un minimo di € 20.000 a un massimo di € 150.000 (il massimale sale a € 450.000 in caso di intervento presentato da un'associazione costituita da più di due enti pubblici).



La dotazione complessiva del bando ammonta a € 2.447.321,00.



La domanda di sostegno, ai sensi del nuovo bando aggiornato, può essere presentata a partire dal 2 gennaio 2019 e secondo la seguente tempistica:



• entro il 15 febbraio 2019: rilascio della domanda sul portale SIAN



• entro il 28 febbraio 2019: presentazione alla Regione Basilicata della documentazione prevista dall'articolo 10 del bando



Per ogni ulteriore informazione e per consultare il bando, completo di tutta la modulistica, si vedano i riferimenti qui sotto.