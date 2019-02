15 Febbraio 2019

Veneto, bando 2019 per rottamazione vecchi impianti a biomassa

(Redazione Nextville)

Ritorna anche nel 2019 il contributo regionale che finanzia la rottamazione di generatori alimentati a biomasse e l'acquisto e installazione di generatori di calore domestici certificati e innovativi, di potenza fino a 35 kW.

Possono presentare istanza per l'accesso ai contributi previsti dal bando:

• i privati cittadini proprietari dell'abitazione in cui avviene l’installazione dell’apparecchio;

• i locatari di abitazioni, con contratto di locazione regolarmente registrato, in cui avviene l’installazione dell’apparecchio.



Il nuovo generatore di calore deve rientrare in una delle due seguenti misure:



• Misura "A": stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a pellet certificate UNI EN 14785, stufe e termostufe a legna certificate UNI EN 13240, cucine e termocucine a legna certificate UNI EN 12815, inserti a legna certificati UNI EN 13229, stufe ad accumulo alimentate a biomassa legnosa certificate UNI EN 15250, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW caratterizzati da basse emissioni ed alta efficienza, adibiti al riscaldamento domestico. Il rendimento termico utile degli apparecchi deve essere uguale o superiore all’85%.



• Misura "B": caldaie alimentate a biomasse combustibili certificate UNI EN 303-5:2012, a basse emissioni ed alta efficienza, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, collegate ad un impianto di distribuzione di calore, inclusa la produzione di acqua calda sanitaria. L'impianto inotre deve essere dotato di accumulo inerziale.



Il contributo copre il 50% della spesa sostenuta, comprensiva di IVA, per un importo non superiore a 1.600 € per ciascun intervento della misura "A" e a 5.000 € per ciascun intervento della misura "B".



La dotazione complessiva del bando ammonta a € 500.000.



Le istanze di contributo, redatte utilizzando la modulistica prevista dal bando e corredate di tutta la documentazione prevista, dovranno pervenire entro il 30 aprile 2019.



Per ogni ulteriore informazione e per consultare il bando, completo di tutta la modulistica, si vedano i riferimenti qui sotto.