25 Febbraio 2019

Abruzzo, 10 milioni per efficienza, cogenerazione e FER nelle imprese

(Redazione Nextville)

Il bando regionale incentiva la realizzazione di investimenti per l'autoconsumo volti all'efficientamento energetico o alla produzione di energia da rinnovabili (per le PMI) e all'installazione di impianti di co/trigenerazione (per le grandi imprese).

Destinatari del bando sono le imprese del settore privato aventi sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo ed esercitanti un'attività economica con codice Istat ATECO 2007 nei settori indicati nell'Allegato 5 al bando.



Gli impianti finanziati devono riferirsi a una delle seguenti 3 seguenti Linee di intervento:



• Linea 1: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle PMI

• Linea 2: Impianti di co/trigenerazione delle grandi imprese

• Linea 3: Impianti per la produzione di energia proveniente da FER delle PMI



Il contributo, a seconda della Linea di intervento e della dimensione dell'impresa, ha un'intensità massima variabile tra il 40% e il 70% delle spese ammissibili.



La dotazione complessiva del bando ammonta a € 10.000.000, di cui € 1.000.000 per la Linea di intervento 1, € 4.000.000 per la Linea di intervento 2 e € 5.000.000 per la Linea di intervento 3.



Le domande di contributo devono essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 22 febbraio 2019 fino alle ore 12:00 dell'8 aprile 2019, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/



Per ogni ulteriore informazione e per consultare il bando, completo di tutta la modulistica, si vedano i riferimenti qui sotto.

