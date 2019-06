27 Giugno 2019

Lombardia, contributi per sistemi di accumulo abbinati a impianti FV

(Redazione Nextville)

Il bando regionale incentiva la diffusione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici, destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

Il bando copre fino al 50% delle spese sostenute, per un importo massimo concedibile di 3.000 euro, per acquistare e installare un sistema di accumulo elettrochimico connesso ad un impianto fotovoltaico di potenza nominale non superiore a 20 kW.



Destinatari del bando tutti i privati cittadini residenti in Lombardia, che sono o saranno titolari entro il 31 dicembre 2020 di un impianto fotovoltaico a servizio di un’utenza domestica. L'impianto può essere collegato o meno alla rete di distribuzione e può essere incentivato o meno dal GSE. Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo, solamente le spese effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dal 1° gennaio 2018.



La dotazione del bando ammontano a € 3.438.241,95, di cui € 1.673.216,95 per il 2019 e € 1.765.025,00 per il 2020. Le risorse potranno essere incrementate fino ad una dotazione complessiva pari a € 4.460.000,00.



Le domande di contributo potranno essere effettuate online dalle 10.00 di lunedì 8 luglio 2019 fino alle 12.00 di venerdì 6 settembre 2019 (per i sistemi di accumulo già installati) e dalle 10.00 di lunedì 9 settembre 2019 fino alle 12.00 di giovedì 31 dicembre 2020, salvo esaurimento anticipato delle risorse (per i sistemi di accumulo non ancora acquistati/installati).