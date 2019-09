2 Settembre 2019

Incentivi per auto green in Friuli Venezia Giulia

(Maria Antonietta Giffoni)

Il bando finanzia la rottamazione di veicoli a benzina/diesel e il conseguente acquisto di veicoli nuovi o usati con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli con alimentazione elettrica.

Il contributo è concesso ai privati cittadini residenti nel territorio regionale e il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore o pari a 150.000 euro annui.



Il contributo è concesso per la rottamazione di un veicolo a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di un veicoli bifuel (benzina e metano) di cilindrata non superiore a 4.000 cc e che rientri nella categoria Euro 6, di veicoli ibridi (di cilindrata non superiore a 4.000 cc e che rientri nella categoria Euro 6) e di veicoli elettrici.

I veicoli devono essere di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e adibiti ad uso privato.

Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l’acquisto di veicoli nuovi e a Km 0 è di:



- 3.000 euro per l’acquisto di veicoli bifuel (alimentati a benzina e metano);



- 4.000 euro per l’acquisto di veicoli ibridi;



- 5.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici.



Per i veicoli usati è, invece, di



- 1.500 euro per i bifuel (alimentati a benzina e metano);



- 2.000 euro per gli ibridi;



- 2.500 euro per quelli elettrci.

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 17 settembre 2019 e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di acquisto, e cioè la data di firma del contratto/proposta di acquisto o dell’ordine per le autovetture acquistate presso un concessionario ovvero data del passaggio di proprietà in caso di acquisto tra privati.



I contributi della Regione sono cumulabili con gli incentivi statali per gli stessi veicoli.



Per ogni ulteriore informazione e per consultare il bando, completo di tutta la modulistica, si vedano i riferimenti qui sotto.