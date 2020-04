17 Aprile 2020

Bando Smart Grid, ulteriore proroga termini presentazione domande

(Redazione Nextville)

La data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal bando Smart Grid stata posticipata dal 22 giugno al 22 luglio 2020.

La nuova proroga è stata disposta per effetto di quanto previsto dal Dl 8 aprile 2020, n. 23 ("Liquidità"), che ha stabilito una proroga del termine per i procedimenti e per gli atti amministrativi in scadenza, ulteriore rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto-legge n. 18/2020 ("Cura Italia").



Ricordiamo che il bando finanzia interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione, finalizzati alla realizzazione di reti elettriche intelligenti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



Destinatari del bando sono i concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica operanti in queste cinque Regioni, che effettuano interventi sulle reti finalizzati ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili.



L’ammontare dell’agevolazione concedibile a ciascuna impresa, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 250.000 € e superiore a 50.000.000 €. Lo stanziamento complessivo del bando è pari a 23.978.254,41 €.



A seguito della ridefinizione dei nuovi termini per l'emergenza sanitaria in corso, le domande di agevolazione potranno essere trasmesse - in via esclusivamente telematica - a partire dal 22 luglio 2020 e fino al 21 agosto 2020.



A partire dal 16 luglio 2020 sarà possibile collegarsi alla piattaforma informatica dedicata, per ottenere le credenziali necessarie per la successiva presentazione delle domande di agevolazione.



Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare la pagina di Nextville dedicata all'analisi dei contenuti del bando.