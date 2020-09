1 Settembre 2020

Comunità energetiche, approvazione definitiva Linee guida in Puglia

(Redazione Nextville)

La Regione ha approvato le Linee guida definitive che consentiranno di dare attuazione alla legge (Lr 9 agosto 2019, n. 45) che promuove la formazione di comunità energetiche.

Lo schema di Linee guida per la promozione delle comunità energetiche approvato alcune settimane fa (con Dgr 9 luglio 2020, n. 74) necessitava del parere delle Commissioni consiliari.



Ricevuto il parere favorevole, ora le Linee guida sono state approvate nella loro versione definitiva, con la Dgr 7 agosto 2020, n. 1346.

Ricordiamo che esse disciplinano:

• i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei Comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);

• i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche (Scheda 2);

• i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico (Scheda 3);

• i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche (Scheda 4);

• le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico (Scheda 5).