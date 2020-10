8 Ottobre 2020

Toscana, Governo impugna legge su fotovoltaico in aree agricole

(Redazione Nextville)

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre ha impugnato la Lr 7 agosto 2020, n. 82, con cui la Toscana aveva di recente introdotto alcune disposizioni per tutelare le aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti dai grandi impianti fotovoltaici.

Secondo il Governo, le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della norma impugnata sarebbero in contrasto con principi in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", contenuti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



Ricordiamo che la norma contestata ha introdotto un limite di 8 MW quale potenza massima installabile per ciascun impianto fotovoltaico a terra, nelle "aree rurali" come definite dall'articolo 64 della Lr 65/2014.



Inoltre, ha disposto che qualora tali impianti abbiano potenza superiore a 1 MW, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto possa essere rilasciata solo previa intesa con il Comune o i Comuni interessati dalla realizzazione.